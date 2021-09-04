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В Киевской области в ночь на субботу, 4 сентябр, несколько часов тушили пожар на складе бытовых отходов, сообщает ГСЧС.

«4 сентября в 4:44 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании состава бытовых отходов в с. Бишев на ул. Гайдукивський, Бышевский территориальной общины. По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачено шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв», - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 7:11 и ликвидирован в 10:15.

На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается 

Как сообщалось, накануне в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Возгорание удалось быстро потушить. но орган полностью сгорел.
ForUm

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