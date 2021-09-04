Украина направила Польше ноту в связи со смертью украинца после задержания полицейскими. В частности, высказана просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели мужчины.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве», — написал он.
Также посол отметил, что Украина будет требовать привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом.
В городе Вроцлав после задержания полицейскими умер 25-летний украинец.
Инцидент произошел 30 июля. Украинец возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения и якобы вел себя неадекватно.
Правоохранители утверждали, что задержанный был агрессивным и кусался, однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.
Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.
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