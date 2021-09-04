также в разделеПолитика
МИД Украины выразил протест из-за задержания Джеляля 13
У Зеленского связали задержание заместителя главы Меджлиса с участием в Крымской платформе 11
Посол Германии: НАТО сложно принимать новые страны с военными конфликтами 18
Мендель считает, что новому пресс-секретарю Зеленского работать легче, чем ем 12
Два года Рады: КИУ назвал депутатов, которые саботировали голосования 39
Объявлена дата старта избирательной кампании по выборам мэра Харькова 19
«Слуга народа» планируют провести съезд 6 сентября 9
Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не может ввести двойное гражданство 33
Зеленский считает, что диджитализация поборет коррупцию 10
Зеленский сравнил себя с Джобсом 34
Зеленский: Гражданское общество в Украине сильное, появление «дракона» невозможно 14
Зеленский предложил главе Apple расширять присутствие в Украине 11
Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом 54
Резников: РФ прямо угрожает восьми странам НАТО 54
В РФ угрожают контрмерами в случае вступления Украины в НАТО 79
«Солнечные батареи не остановят агрессию РФ»: сенатор раскритиковал позицию Байдена по Украине 95
«Дружба против РФ»: у Путина отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена 35
Резников считает Минские соглашения «мертвой историей» 66

Украина направила Польше ноту в связи со смертью украинца после задержания полицейскими. В частности, высказана просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели мужчины.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве», — написал он.

Также посол отметил, что Украина будет требовать привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом.

В городе Вроцлав после задержания полицейскими умер 25-летний украинец.

По данным местных СМИ, правоохранители применили к нему физическую силу — били палками, кулаками и ногами.

Инцидент произошел 30 июля. Украинец возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения и якобы вел себя неадекватно.

Правоохранители утверждали, что задержанный был агрессивным и кусался, однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
46
Теги