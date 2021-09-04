Украина направила Польше ноту в связи со смертью украинца после задержания полицейскими. В частности, высказана просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели мужчины.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве», — написал он.

Также посол отметил, что Украина будет требовать привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом.

В городе Вроцлав после задержания полицейскими умер 25-летний украинец.

По данным местных СМИ, правоохранители применили к нему физическую силу — били палками, кулаками и ногами.

Инцидент произошел 30 июля. Украинец возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения и якобы вел себя неадекватно.

Правоохранители утверждали, что задержанный был агрессивным и кусался, однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не показал.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.