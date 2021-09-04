В столице Афганистана Кабуле в ночь на субботу, 4 сентября, в результате беспорядочной стрельбы талибов, праздновавших "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер, погибли 17 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News .

Отмечается, что в больницы города продолжают поступать раненые, преимущественно гражданские - более 40 человек.

По данным Hama press, также известно о жертвах в других регионах, данные продолжают поступать.

По сообщениям, пришедшим из Джелалабада, в результате стрельбы минувшей ночью 17 человек были убиты или ранены.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.