также в разделеМир
Байден посетил Луизиану после урагана Ида 9
США ввели санкции против Ирана 13
Жертвами урагана «Ида» в США стали уже 45 человек 77
СМИ: Иран забрал из Афганистана американские бронемашины 26
Талибан понес большие потери в Панджшере 43
ООН прогнозирует, что население Земли к 2100 году превысит 11 миллиардов 12
Таблетки Pfizer от коронавируса начали испытывать на людях 64
Польша ввела режим ЧП на границе с Беларусью 13
В ЕС считают, что в третьей дозе COVID-вакцины «нет необходимости» 12
ЕС планирует установить контакт с «Талибаном», но не сразу 10
ООН: Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы 9
В США выбросили более 15 миллионов доз COVID-вакцин 32
В Нью-Йорке объявлено ЧП: минимум 9 человек погибли из-за непогоды 17
На Кубе решили прививать от COVID-19 детей от двух лет 8
«Талибан» запретил женщинам быть министрами 13
Лидера «Талибана» объявили верховным руководителем Афганистана 29
ВОЗ признала новый штамм коронавируса «Мю» потенциально опасным 21
В мире под угрозой исчезновения находятся 30% видов деревьев 12

В столице Афганистана Кабуле в ночь на субботу, 4 сентября, в результате беспорядочной стрельбы талибов, праздновавших "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер, погибли 17 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Отмечается, что в больницы города продолжают поступать раненые, преимущественно гражданские - более 40 человек.

По данным Hama press, также известно о жертвах в других регионах, данные продолжают поступать.

По сообщениям, пришедшим из Джелалабада, в результате стрельбы минувшей ночью 17 человек были убиты или ранены. 

Представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
15
Теги