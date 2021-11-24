Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами на следующей неделе в Катаре, в ходе которых обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Украинская правда со ссылкой на AFP.

Американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст в ходе двухнедельных переговоров.

Стороны обсудят «наши жизненно важные национальные интересы».

Среди них:

контртеррористические операции против группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида»

гуманитарная помощь

сложная экономическая ситуация Афганистана

безопасный выход из Афганистана для граждан США и афганцев, работавших на Соединенные Штаты во время 20-летней войны.

Две недели назад Уэст встретился в Пакистане с представителями «Талибана», захватившем власть в августе, когда американские силы завершили вывод войск.

Первая встреча между двумя сторонами состоялась 9-10 октября в столице Катара Дохе, куда после захвата талибами переехали американские дипломаты.

В пятницу Уэст подтвердил условия США по получению талибами финансовой и дипломатической поддержки: борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, уважение прав меньшинств, женщин и девушек и обеспечение равного доступа к образованию и работе.

Он сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Талибаном и пока будут оказывать только гуманитарную помощь.

Амир Хан Муттаки, министр иностранных дел правительства Талибана, не признаваемый международным сообществом, на прошлой неделе призвал в открытом письме к Конгрессу США освободить афганские активы, замороженные США.