также в разделеМир
В России пенсионерка сама сделала себе операцию, не дождавшись врачей 50
Белый дом: Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году 11
В Западной Африке воюют более 20 тысяч детей 13
В аварии автобуса в Болгарии погибли 12 детей 165
США приветствуют позицию президента Болгарии по Крыму 38
США вводят новые санкции против «Северного потока 2» 31
В автокатастрофе в Болгарии погибли возвращавшиеся из Стамбула туристы 24
В автокатастрофе в Болгарии погибли 45 человек 35
Литва заявила о новой тактике белорусских пограничников по проталкиванию мигрантов 47
Австрия объявила локдаун и закрывается для туристов 12
Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь с МОК 65
В Польше допустили закрытие границы с Беларусью 12
В Беларуси госпитализировали около 100 мигрантов, в том числе с COVID-19 9
В США авто въехало в людей на рождественском параде, есть жертвы 25
В Роттердаме акции против карантинных ограничений переросли в беспорядки 18
Польша: Беларусь применяет новую тактику по управлению группами беженцев 36
The Washington Post: Президент Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок 15
Саакашвили прекратил голодовку 47

Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами на следующей неделе в Катаре, в ходе которых обсудят борьбу с терроризмом и гуманитарный кризис в Афганистане.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Украинская правда со ссылкой на AFP.

Американскую делегацию возглавит специальный представитель США по Афганистану Том Уэст в ходе двухнедельных переговоров.

Стороны обсудят «наши жизненно важные национальные интересы».

Среди них:

  • контртеррористические операции против группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида»
  • гуманитарная помощь
  • сложная экономическая ситуация Афганистана
  • безопасный выход из Афганистана для граждан США и афганцев, работавших на Соединенные Штаты во время 20-летней войны.

Две недели назад Уэст встретился в Пакистане с представителями «Талибана», захватившем власть в августе, когда американские силы завершили вывод войск.

Первая встреча между двумя сторонами состоялась 9-10 октября в столице Катара Дохе, куда после захвата талибами переехали американские дипломаты.

В пятницу Уэст подтвердил условия США по получению талибами финансовой и дипломатической поддержки: борьба с терроризмом, создание инклюзивного правительства, уважение прав меньшинств, женщин и девушек и обеспечение равного доступа к образованию и работе.

Он сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Талибаном и пока будут оказывать только гуманитарную помощь.

Амир Хан Муттаки, министр иностранных дел правительства Талибана, не признаваемый международным сообществом, на прошлой неделе призвал в открытом письме к Конгрессу США освободить афганские активы, замороженные США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги