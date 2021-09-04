За минувшие сутки в Украине сделали 167 489 прививок от коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 4 сентября.

Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы - 117 819 человек.

В течение суток работали: 996 мобильных бригад, 2928 пунктов прививки, 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек. Всего проведено 9 678 454 прививки.

Напомним, в Киеве заработает еще один центр вакцинации.