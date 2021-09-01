В Киеве открыли онлайн запись на прививку от коронавируса в еще одном центре массовой вакцинации. Соответствующая информация появилась на портале Helsi.

Вакцинацию будут проводить в помещении «Эпицентра» на Кольцевой дороге, 1Б.

Пункт начнет работу со 2 сентября, пишет Радио Свобода.

Также центры массовой вакцинации расположены в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 и в ТРЦ «Блокбастер Молл» (проспект Степана Бандеры, 36).

С начала прививочной кампании, по данным Минздрава, в Украине привито 5413772 человека, из них получили одну дозу - 5413770 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3825401.

Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Все они предусматривают введение двух доз препарата.