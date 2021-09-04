В Донецкой области уже несколько школьных классов были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за выявленных в них случаев коронавирусного заболевания. Об этом в пятницу, 3 сентября сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Так, по словам директора департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяны Сидашевой, в двух классах школ Добропольской и Николаевской территориальных общин из-за коронавируса прекращена очная форма обучения.