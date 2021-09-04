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В Донецкой области уже несколько школьных классов были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за выявленных в них случаев коронавирусного заболевания. Об этом в пятницу, 3 сентября сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Так, по словам директора департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяны Сидашевой, в двух классах школ Добропольской и Николаевской территориальных общин из-за коронавируса прекращена очная форма обучения. 

«Мы начали мониторинг заболеваемости учащихся и учителей. На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Это два класса - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской», - рассказала она.

Она отметила, что именно в этих ОТО по сравнению с другими - низкий процент вакцинации учителей.

Чиновник обратилась к педагогическим работникам, родителям учеников с призывом активизировать процесс вакцинации от коронавируса.
ForUm

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