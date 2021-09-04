В результате ДТП в городе Рудки на Львовской области погибли три, а не четыре человека, сообщает пресс-служба местной полиции.

Так, в ДТП погибли водитель фуры, 47-летний пешеход и женщина, которая была его ровесницей.

«Еще двое девочек в возрасте 10 и 16 лет госпитализированы, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни», - говорится в сообщении.

Как сообщает Сегодня, заммэра по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас сообщил, что по его информации, у фуры отказали тормоза.

«Насколько мне известно, у грузовика отказали тормоза. Когда водитель это понял, то начал изо всех сил сигналить, оповещая другие машины, отгоняя их таким образом от себя. Обо всем этом мне сообщил наш участковый. Истину установит экспертиза», - сказал он.