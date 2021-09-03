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Сегодня, 3 сентября, около 16:20 на улице Самборской в ​​городе Рудки Самборского района Львовской области грузовик въехал в продуктовый магазин, в результате чего погибли четыре человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель седельного тягача «Рено» не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена ​​в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении. Лица всех участников ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины и территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос ее правовой квалификации.

По информации СМИ, у грузовика отказали тормоза.
ForUm

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