Сегодня, 3 сентября, около 16:20 на улице Самборской в ​​городе Рудки Самборского района Львовской области грузовик въехал в продуктовый магазин, в результате чего погибли четыре человека.

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Украина в настоящее время не может на законодательном уровне легитимизировать двойное гражданство, поскольку на временно оккупированных РФ территориях Донбасса и Крыма происходит принудительная российская паспортизация украинских граждан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине намолочено рекордное за всю историю количество ранних зерновых и зернобобовых культур – 44,8 млн тонн.

Во время выступления в Стэнфордском университете президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом.

В Украине невозможен авторитарный режим, ведь существует сильное гражданское общество, которое этого не допустит, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США.

Всемирный банк предоставит Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам встречи с директором ВБ по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Садах.

Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника – начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тыс. долларов США.

Украинец Сергей Емельянов стал победителем Паралимпийских игр в Токио (Япония).

За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19

На Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева и его телеканала «Наш».

Позже баннер сняли с Дома профсоюзов.

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, за счет чего существенных осадков не ожидается.