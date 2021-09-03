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В Украине намолочено рекордное за всю историю количество ранних зерновых и зернобобовых культур – 44,8 млн тонн. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время конференции с областными государственными администрациями, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минагрополитики.

«Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины», - отметил Лещенко.

Он добавил, что пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность - у сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области - 65,2 ц/га. Ячменя намолочено 10 млн 94 тыс. тонн. Лидером является Киевская область - 57,2 ц/га. Гороха - 570 тыс. тонн.

Министр также добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, Лещенко отметил, что уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса в Хмельницкой области (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

«Безусловно, большое значение для достижения таких результатов имела слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора … Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль нашего государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно агросектор, при такой государственной поддержки, может в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины», - подытожил министр.
ForUm

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