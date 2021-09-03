В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, за счет чего существенных осадков не ожидается, сообщил Укргидрометцентр.

Однако по температурным показателям ночи и дни постепенно становиться значительно холоднее.

Завтра в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь; температура ночью 7-14 °, днем ​​13-18 °, на Закарпатье и юге страны 20-25 °.

В последующие двое суток преимущественно без осадков, только в воскресенье днем ​​в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью 2-7 ° тепла.

6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 °, днем ​​12-18 ° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12 °, днем ​​16-21 °.