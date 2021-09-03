Украинец Сергей Емельянов стал победителем Паралимпийских игр в Токио (Япония).
Представитель Полтавщины завоевал «золото» в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3, передает Укринформ.
Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды, опередив ближайшего соперника из ПКР на 0,1 секунды.
Ривненчанин Николай Синюк на байдарке-одиночке на 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2.
В активе паралимпийской сборной Украины уже 87 наград - 21 золотая, 41 серебряная и 25 бронзовых. «Сине-желтые» занимают 5-е место в общекомандном зачете и 4-е - по количеству медалей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время