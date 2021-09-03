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За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 826 человек;
  • летальных случаев - 45;
  • выздоровели - 1112 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 23538 человек,
  • методом ИФА - 7305 человек,
  • экспресс-тестами - 21532 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2293541 человек;
  • выздоровели - 2210866 человек;
  • летальных случаев - 53 922;
  • проведено ПЦР-тестов - 12055523.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
ForUm

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