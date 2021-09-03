За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 826 человек;
- летальных случаев - 45;
- выздоровели - 1112 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23538 человек,
- методом ИФА - 7305 человек,
- экспресс-тестами - 21532 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2293541 человек;
- выздоровели - 2210866 человек;
- летальных случаев - 53 922;
- проведено ПЦР-тестов - 12055523.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время