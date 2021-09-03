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В Украине невозможен авторитарный режим, ведь существует сильное гражданское общество, которое этого не допустит, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, убив «дракона», стать «драконом», Глава государства сказал: «Что касается «убить дракона», то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России, - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, «дракону» появиться в Украине невозможно. Крылья подрезают».

Зеленский отметил фильм «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Он отметил, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, в то же время государственная политика Российской Федерации отличается от украинской государственной политики и направлена ​​на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

«Мы читали сигналы Российской Федерации - якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали», - подчеркнул президент.
ForUm

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