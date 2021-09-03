Во время выступления в Стэнфордском университете президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом.

Президент Украины отметил, что для него – большая честь выступать перед экспертами Стэнфордского университета, ведь здесь выступало много известных политиков, бизнесменов и деятелей со всего мира.

«Мог ли когда-то я, обычный парень из простой семьи, из обычного - прекрасного - промышленного города на востоке Украины, представить, что буду выступать здесь? Нет. Но все возможно. Правда, для этого как минимум нужно было стать Президентом Украины», - отметил Зеленский.

По его словам, «все возможно» - не только его личное кредо, но и символ современной Украины – большого демократического государства, о которой он хочет рассказать больше.

Он рассказал, что еще несколько лет назад в Украине были ужасные дороги, по которым невозможно было быстро проехать из одного города в другой. Также были сложные и длительные бюрократические процедуры. И он хотел это изменить. А сегодня Украина строит тысячи километров дорог и сотни мостов, снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот - и это все также возможно.

Зеленский вспомнил, что когда он и команда сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые не верил никто, о которых говорили то, что часто говорили основателю и директору Apple Стиву Джобсу: это невозможно.

«Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple - iPhone. Это сердце. И оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора и смс. А в нем - наше украинское творение - государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинцев онлайн, в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, открыть бизнес можно за 7-15 минут - быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первым государством в мире, которое имеет цифровой паспорт», - отметил он.

Глава государства рассказал, что цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн, а в будущем - чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете.

«Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени - у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты – у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей. Для нас это очень важно: вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все. И я приглашаю всех вас в Украину - воочию убедиться в этом», - резюмировал Зеленский.