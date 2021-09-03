также в разделеЭкономика
Глава оператора ГТС: Украина и Польша могут пошатнуть монополию Газпрома 12
В этом году урожай ранних зерновых стал рекордным за всю историю Украины 11
Приватбанк приостановит работу Приват24 и транзакции по картам 27
Минсоцполитики предлагает 4 этапа повышения пенсий в 2022 году 16
ГФС провела ряд обысков на АЗС «БРСМ» 16
Названы лучшие города для бизнеса в Украине 110
Минсоцполитики: За полтора года средняя пенсия выросла почти на 25% 12
Запасы газа в украинских хранилищах на 30% ниже прошлогодних 17
Украина погасила еврооблигации на $1,3 миллиарда 8
В США Укроборонпром заключил три соглашения на $2,5 миллиарда 31
Служащих Укрзализныци разоблачили на попытке завладения 3 млн грн 10
Названы даты и формат форума YES 11
Эксимбанк США может выделить Украине $3 миллиарда 22
Витренко: Остановить «Северный поток-2» еще не поздно 177
«Такого еще не было»: в Украине продадут завод по переработке алмазов 47
Энергоатом и Westinghouse Electric договорились о строительстве пяти блоков АЭС в Украине 18
В рамках визита Зеленского в США подписали два документа в энергетической сфере 331
С начала года строительство жилья в Украине выросло на 20% 15

В ближайшие два года в Украине будет запущена накопительная пенсионная система, которая даст возможность украинским пенсионерам получать две пенсии: солидарную и накопительную. 

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время участия в «Украинском финансовом форуме», сообщает УНИАН

По словам Марченко, новый уровень пенсионной реформы планируется запустить в 2023-2024 годах, после чего украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.

«Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах», – сообщил Марченко.

«Речь идет о накопительном уровне, а государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения», – подчеркнул Марченко.

По словам Марченко, накопительная пенсия даст толчок для развития фондового рынка. «Нужно накапливать и создавать блага для себя», – отметил министр.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
10
Теги