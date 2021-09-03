В ближайшие два года в Украине будет запущена накопительная пенсионная система, которая даст возможность украинским пенсионерам получать две пенсии: солидарную и накопительную.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время участия в «Украинском финансовом форуме», сообщает УНИАН.

По словам Марченко, новый уровень пенсионной реформы планируется запустить в 2023-2024 годах, после чего украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.

«Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах», – сообщил Марченко.

«Речь идет о накопительном уровне, а государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения», – подчеркнул Марченко.

По словам Марченко, накопительная пенсия даст толчок для развития фондового рынка. «Нужно накапливать и создавать блага для себя», – отметил министр.