Политическая партия «Слуга народа» 6 сентября планирует провести съезд с целью выдвижения кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.

«Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером состоится съезд «Слуги народа». Главная его цель – выдвинуть кандидатов на довыборы в двух округах: в Херсонской и Черкасской области (промежуточные выборы народных депутатов на этих округах назначены на 31 октября – ред.)», – сказала Кравчук агентству Интерфакс-Украина.

Также, по ее словам, в рамках этого съезда состоится общее заседание политсовета и совета регионов партии «Слуга народа», поскольку у политсилы «еще есть ряд рабочих вопросов: доизбрать членов политсовета, определить дополнительных заместителей, а также есть вопросы касательно развития партии».

Кроме этого, ориентировочно в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.

Как сообщалось, председатель политсилы Александр Корниенко сообщал, что партия «Слуга народа» планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.