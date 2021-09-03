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Столица подала более 20 инфраструктурных проектов для возможной реализации в рамках программы президента «Большое строительство» в Киеве в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Мы имеем амбициозные планы по дальнейшему развитию города, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Мы планируем воплотить еще ряд масштабных проектов, часть которых предложили поддержать в рамках программы «Большое строительство», - отметил Поворозник.

По его словам, речь идет о нескольких объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и культуры, объектов реставрации. В частности, речь идет о Доме учителя, мосте им. Патона, кинотеатре «Киевская Русь», строительстве станционного комплекса «Львовская брама» и других важных объектах.

«В Государственный бюджет столица отдает 60 процентов НДФЛ – больше всех городов страны, покрывает расходы на льготный проезд в общественном транспорте, Киев выполняет функции столицы, при этом не получая последние годы средств на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов», - подчеркнул Поворозник.
ForUm

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