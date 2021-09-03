Кожні три дні здавати ковід-тест для виходу на роботу?

Така реальність вже з цього понеділка настала для 1,8 млн французів, що працюють у ресторанах, кінотеатрах тощо – якщо вони ще не перехворіли і не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Проте для французьких медиків ситуація ще жорсткіша: за відмову від щеплення їм загрожує вимушена неоплачувана відпустка.

І Франція далеко не поодинока у таких обмеженнях.

Наразі в ЄС повістю вакциновано понад 67% дорослого населення, а включаючи щеплених щонайменш однією дозою – 75,8%.

Разом із тим Євросоюз зіткнувся з новим викликом – фактично всі європейці, які хотіли вакцинуватися, вже мали можливість це зробити.

Свідчення цього – гальмування темпів вакцинації протягом останніх тижнів.

Тож нова хвиля пандемії буде суттєво відрізнятися від весняної, коли найактивніша частина населення була далеко у хвості черги на щеплення і говорити про особливі права для вакцинованих було політично небезпечно.

Тепер, коли вакцина доступна для кожного, а вірус нікуди не подівся, обмеження не можуть бути однакові для всіх. А відповідно, європейські країни одна за одною запроваджують обмеження для невакцинованих.

Вакцинуйся або постійно тестуйся

Такий принцип застосовує вже низка країн Європи – і не тільки ті, що є абсолютними лідерами за кількістю вакцинованих.

У Франції "паспорт здоров’я" поступово впроваджують з 21 липня. З 9 серпня він став перепусткою до ресторанів (у тому числі на терасах), ярмарків та професійних салонів, медичних закладів і будинків для літніх людей, ТРЦ, на поїзди далекого прямування та внутрішні авіарейси.

З 30 серпня працівники усіх таких закладів повинні виходити на роботу тільки з "паспортом здоров’я". А отже – здавати тести кожні три дні, якщо з певних міркувань не хочуть вакцинуватися.

Через місяць така вимога пошириться і на підлітків 12-17 років.

А ще французька влада вирішила вдарити по кишені антивакцинаторів.

Вже з жовтня витрати на тестування доведеться покривати власним коштом.

Медикам фактично не залишили вибору: вони зобов’язані вакцинуватися до 15 жовтня – або йти у неоплачувану відпустку до кінця дії обмежень. Те ж саме стосується усіх працівників клінік, будинків для людей похилого віку, установ для людей з інвалідністю та всіх тих, хто працює з вразливими категоріями людей.

Чи справедлива така дискримінація? Тисячі французів вважають, що ні: вже сім тижнів поспіль у суботу протести збирають величезну кількість людей у десятках міст по всій країні. Останні, щоправда, менш чисельні, аніж перші, що збирали понад 230 тисяч людей.

І хоча демонстрації виглядають справді масштабними, соцопитування свідчать, що мовчазна більшість схвалює дії уряду: вимогу ковід-сертифіката підтримують від понад 60% до майже 80% респондентів (залежно від того, про яку сферу йдеться) і 54% не підтримують протести проти "паспорта здоров’я". Порівняно з попереднім опитуванням показник навіть зріс.

Тож виглядає так, що французький уряд виграє це протистояння – масштаби протестів меншають, а тим часом принаймні першою дозою вакциновані вже 90% дорослих.

Схожий шлях обрала і Греція, де щеплені 63% дорослих. З 13 вересня і до 31 березня ковід-сертифікат буде обов’язковий для відвідування ресторанів, кінотеатрів, спортзалів, музеїв тощо.

Доказ вакцинації, одужання або негативного результату експрес-тесту також буде потрібен для подорожі на літаку, поїзді, поромі або автобусі далекого прямування для всіх пасажирів віком від 12 років. Крім того, за закладами залишають право приймати тільки вакцинованих клієнтів.

Експрес-тест раз на тиждень стає обов’язковим для працівників приватного і державного секторів, які ще не перехворіли і не вакцинувалися, і двічі на тиждень – для освітян, студентів і школярів, працівників готельно-ресторанної, туристичної сфери та розважальних закладів.

Як і у Франції, вартість тестів доведеться сплачувати самостійно – безкоштовними вони будуть тільки для школярів.

Так само обов'язковим стає щеплення для медиків – тих, хто відмовляється вакцинуватися, відправляють у неоплачувану відпустку.

Звісно ж, без невдоволення не обійшлося – 26 серпня близько 300 медиків з державних лікарень призупинили роботу і мітингували біля будівлі Міністерства охорони здоров'я. Профспілка заявила, що підтримує вакцинацію, але все ж виступає проти обов'язкових щеплень. За кілька днів в Афінах на протест проти примусу до вакцинації вийшли близько 7 тисяч людей.

"Ми не збираємося робити вакцинацію обов’язковою, але будемо закликати до неї", –

стверджувала у липні канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Втім, по факту, і Берлін обрав шлях поступового примусу до вакцинації.

З 23 серпня у країні для доступу в ресторани в приміщеннях, перукарні, спортзали, готелі, участі в масових заходах вимагають або щеплення, або довідку про перенесене захворювання, або негативний тест.

При цьому тестування буде безкоштовним лише до 10 жовтня – цей крок вже спровокував нові протести коронаскептиків та противників вакцинації.

Схожим шляхом пішла й Італія. Ковід-сертифікати вимагають у ресторанах і тренажерних залах.

А з 1 вересня вони стали обов’язковими для допуску на рейси далекого прямування (міжрегіональні потяги, пороми, внутрішні авіарейси), для допуску студентів в аудиторії університетів і для всього персоналу навчальних закладів.

Вакцинуйся або звільняйся

До подібних кроків починають вдаватися і близькі сусіди України.

Втім, у прагненні стимулювати громадян до вакцинації тут часто йдуть далі, аніж у Західній Європі.

Литва, де щеплені 63% серед дорослих, вже запровадила різні правила для закладів, де вимагають ковід-сертифікат і де його не контролюють. З середини вересня вимоги розширюють на ресторани, торговельні центри тощо, а за тести доведеться платити з власної кишені.

Однак у Вільнюсі на цьому не зупинилися.

Наразі литовський уряд дискутує навколо ініціативи відмовити нещепленим у лікарняних – принаймні у разі зараження коронавірусом.

Аргументація тут досить проста, переконують в уряді: оплачувані лікарняні є суспільним благом, так само, як і захист від вірусів. А відповідно, громадяни, які відмовляються від щеплення, тим самим атакують суспільне благо і не мають права користуватися його плодами.

А на додачу, не виключено, що згодом у Литві для деяких категорій щеплення стане обов’язковим.

"Чи держава повинна знову закрити все життя країни, зачинити більшість закладів і накладати обмеження на тих, хто вже зробив свій внесок у загальний захист? Це рік тому не було вибору, але тепер є вакцина, доступна кожному – чотири вакцини на вибір", – відповіла прем’єрка Литви на громадське обурення.

Ініціатива теж спровокувала чималу акцію протесту під Сеймом. Та вечірні заворушення, у тому числі з побиттям журналістів, кримінальне минуле низки затриманих і загальний контекст подій (акція збіглася з піком міграційної кризи на кордоні з Білоруссю), схоже, серйозно дискредитували ідею протестів.

У сусідній Латвії готують зміни до законодавства, які дозволять роботодавцям на власний розсуд звільняти працівників, які не перехворіли і категорично не хочуть вакцинуватися, а також планують зробити вакцинацію обов’язковою для низки професій – медиків, працівників соціального догляду та вчителів.

Зобов’язати щепитися хочуть і депутатів – до сесійної зали вже пускатимуть тільки з тестами. Спроба такого формату роботи вже позначилася скандалом – перше за півтора року очне засідання Сейму зірвалося через те, що один із депутатів не захотів показувати результат тесту.

У талліннській "швидкій" вже попрощалися з невеликою групою колег, які категорично відмовились від щеплення. Хоча такого рішення не спускали згори, головний лікар вирішив, що для медиків, які працюють з людьми в особливо важких станах, ризик перенесення інфекційних захворювань має бути зведений до мінімуму.

На центральному рівні в Естонії готують зміни, що спростять роботодавцям звільнення працівників, незгодних з вимогою або вакцинуватися, або регулярно здавати тест.

Про застосування ковід-сертифікатів заговорили навіть у Молдові, котра, як і Україна, не може похвалитися високими показниками вакцинації.

Вимога вакцини або тесту може стати обов’язковою для персоналу ресторанів та магазинів. Також пропонується надати закладам вибір: або приймати відвідувачів тільки з ковід-сертифікатом, або дотримуватися карантинних обмежень на кількість гостей.

Жити, як до епідемії

Втім, низка європейських країн пішли іншим шляхом, відмовляючись повертати обмеження навіть для нещеплених.

Приблизно такий підхід обрали для себе Британія і Данія, хоча остання певний час застосовувала ковід-сертифікати як перепустку до низки закладів.

Обидві країни є передовиками вакцинації: у Сполученому Королівстві повністю щеплені понад 78% населення (від 16 років), у Данії – 83,5% дорослих від 18 років.

В Англії з 19 липня скасувала майже всі карантинні обмеження: щодо кількості людей, які можуть зустрічатися разом чи відвідувати заходи, роботи нічних клубів, місткості кінотеатрів, дистанційної роботи.

"Якщо ми цього не зробимо зараз, нам слід запитати себе: чи ми коли-небудь зробимо це взагалі?" – заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Це може виглядати неймовірним, але рішення скасувати обмеження у Британії ухвалили на тлі чергового спалаху епідемії.

Добові показники заражень досягли приблизно того ж рівня, що взимку 2020 року. Та була принципова відмінність: якщо на піку зимової хвилі щоденно реєстрували сотні, а іноді й понад тисячу померлих коронахворих, то цього разу смертей стало в рази менше. Швидше за все – саме завдяки вакцинації найбільш вразливих груп.

Не менш цікаво, як скасування обмежень вплинуло на статистику захворюваності: стрибка не сталося. Кількість заражень після піка суттєво знизилася, потім знову повільно почала зростати. Проте кількість летальних випадків так і залишилася в рази нижчою, аніж взимку – замість понад тисячі смертей, тепер найбільші показники не досягають 200 за добу.

Досвід Британії натякає, що високі показники вакцинації не врятують від чергової хвилі епідемії – але гарантують, що вона не стане катастрофою. А відтак і не вимагатиме екстраординарних заходів, з якими світ живе з весни 2020 року.

Данія вже скасувала вимогу масок у громадському транспорті. З 1 вересня ковід-сертифікат перестали вимагати у ресторанах, спортзалах і перукарнях та відкриють нічні клуби. А з 10 вересня він не буде потрібен навіть у нічних клубах та на великих подіях з понад 2 тисячами учасників.

При цьому епідемія в країні нікуди не поділася: на "коронавірусній мапі" Європи Данія – жовто-червона. З середини липня щоденний приріст хворих майже не змінюється (близько 1000 заражень, з населенням близько 5,8 млн), а летальні випадки серед коронахворих – від одного до трьох за добу.

Ще низка країн не поспішають з рішеннями – у тому числі Центрально-Східна Європа, де епідемічна ситуація поки відносно непогана.

Так, у Польщі ставили питання про обов’язкову вакцинацію для деяких категорій, але, схоже, в уряді надто побоюються політичних наслідків такого кроку. А от розмови про більші права для вакцинованих рано чи пізно можуть перейти у реальні дії: соцопитування свідчать, що такий крок підтримали б 60% поляків.

Швеція, яка пройшла всю епідемію без жорстких локдаунів, очікувано не стала запроваджувати ковід-сертифікат для доступу до ресторанів чи масових заходів, хоча в уряді і не виключають такого кроку.

Тож поки вакциновані й невакциновані громадяни – у рівних умовах.

У Фінляндії ковід-сертифікати хочуть поступово впроваджувати найближчим часом, але без загального зобов’язання – закладам, як ресторани чи театри, запропонують самим обирати, вимагати від гостей сертифікат чи дотримуватись карантинних обмежень.

Яким шляхом піде Україна?

Відповідь на це питання частково вже пролунала останніми тижнями.

Оминути болючий вибір між черговим локдауном для всіх і певною дискримінацією невакцинованих точно не вдасться: в Україні надто мало щеплених, щоб сподіватися на нижчі показники госпіталізації і смертей під час нової хвилі, як у Британії. А в тому, що вона буде, сумніватися не доводиться – про це свідчить і досвід інших країн, і крива захворюваності.

Першою дозою вакциновані всього 5,4 млн українців, обома – майже 4 млн.

І хоча темпи кампанії під кінець літа суттєво зросли, щеплені люди ще довго залишатимуться меншістю.

Втім, в уряді вже натякнули, що готові під час нового локдауну надати ширші права вакцинованим людям, а також бізнесу, який вимагатиме ковід-сертифікат у своїх працівників.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже пообіцяв, що під час майбутнього карантину не зачинятимуть навчальні заклади, в яких вакцинувались від 80% педагогічного складу.

"Ніхто не має права змушувати людину робити щеплення, але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", – заявляв ще на початку серпня Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з охорони здоров'я, назвавши серед таких категорій вчителів, водіїв громадського транспорту, працівників ресторанів тощо.

"Кожен вирішуватиме сам – дозвілля і повноцінна робота чи обмеження на час чергової хвилі коронавірусу", – додав він.

Та наскільки українське суспільство готове погодитись на це?

На жаль, свіжих соцопитувань з відповіддю на це запитання немає, але такий крок мабуть матиме чимало прихильників. Адже така перспектива виглядає явно краще, аніж новий загальний локдаун, що означає для всіх неможливість жити нормальним життям і для дуже багатьох – вимушену відпустку і втрату доходу.