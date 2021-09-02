Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении заведующей отделом Музея искусства староукраинской книги ЛНГМ им. Б. Возницкого, которую обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба львовской прокуратуры.

По данным следствия, служащая не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ряда музейных предметов (книг), которые имеют большую историческую ценность и являются достоянием культурного наследия. Был утерян, в частности «Апостол» И. Федоровича, 1574 года издания, «Евангелие» Святодуховского братства, 1575 года издания, «Ключ разумения» Галятовского Иоанникия, 1665 года издания.

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей, государству нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 млн грн.