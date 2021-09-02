Десять высших учебных заведений Украины попали в ежегодный рейтинг лучших университетов мира, который опубликовал Журнал Times Higher Education. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

Сумской государственный университет - 501-600 место;

Национальный университет «Львовская политехника» - 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 1201+ место;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» - 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место;

Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 млн цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире. В общем собрано более 430 тыс. точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные.

Справка: Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий.

Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.