В пятницу, 3 сентября, осадков в Украине не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью ожидается + 5 + 10 градусов, в течение дня завтра + 14 + 19 градусов, на юге до +20 + 22 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного.

В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью 5 + 8 градусов, днем ​​+15 + 18 градусов.