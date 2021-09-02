также в разделеОбщество
Дубилет через суд требует от МВД удалить объявление о его розыске 2
Десять украинских вузов – в рейтинге лучших университетов мира 5
ЦПК: Фирма Авакова не платит многомиллионный кредит за виллу в Италии 7
Синоптик прогнозирует холодную осень и заморозки уже в октябре 9
С начала года ГМС оформила более 1,4 миллиона биометрических загранпаспортов 10
Новый спикер Зеленского «отличился» в Вашингтоне 52
Следствие по МН17 просит жителей Курска о помощи по «Буку» 20
СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для «Л/ДНР» 15
Празднование Рош ха-Шана: в Умань прибыли более 800 правоохранителей 14
Резников рассказал, сколько РФ за 7 лет потратила на войну на Донбассе 31
Из-за непогоды произошел сбой в движении пассажирских поездов 11
Зеленский открыл в Вашингтоне «Украинский дом» 26
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 37
В Польше за похищение автомобилей задержали трех украинцев 9
«Паспортизация ДНР»: Сотруднику «миграционной службы» сообщили о подозрении 19
На Донбассе нашли схрон оружия боевика «Пятнашки» 13
США передадут Украине инновационные лекарственные от COVID-19 15
Двух сотрудников СБУ будут судить за вымогательство $120 тысяч 16

В пятницу, 3 сентября, осадков в Украине не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью ожидается + 5 + 10 градусов, в течение дня завтра + 14 + 19 градусов, на юге до +20 + 22 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада, на Севере, Востоке, в Центре и на Юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного.

В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью 5 + 8 градусов, днем ​​+15 + 18 градусов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги