Возможное вступление Украины в НАТО вынудит Москву принимать контрмеры, чтобы «обеспечить полную безопасность» РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на желании его страны вступить в НАТО, «что как минимум половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам». В то же время «в Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические настроения Украины», добавил он.

«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ», - сказал Песков.

В целом, по его словам, «антироссийская риторика, которая звучала со стороны Зеленского в ходе его визита в США», наводит на мысль, «что основная задача украинско-американской дружбы - это дружить против России».

«Лестно, что наша страна так высоко фигурировала на повестке дня этих переговоров, но хотелось бы, чтобы это было со знаком плюс, а не со знаком минус», - заключил Песков.