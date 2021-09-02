По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

Холоднее всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5 ° С. За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них – 10 – в июне.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.