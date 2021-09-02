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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» кредит в размере 140 млн евро на развитие тепловой инфраструктуры столицы.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНИАН.

Отмечается, что благодаря кредиту жители Киева ощутят преимущества модернизированного и более надежного снабжения теплом и горячей водой. Средства кредита будут использованы для модернизации ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрения новой диспетчерско-мониторинговой системы.

В дополнение к финансированию ЕБРР, город Киев и «Киевтеплоэнерго» выделят не менее 26 млн евро собственных средств на модернизацию тепловой сети столицы.

Проект реализуется в рамках Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для Киева. В настоящее время город разрабатывает комплексную инвестиционную программу, направленную на декарбонизациию и устойчивое развитие.

 

 
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