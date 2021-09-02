Украинский пловец Максим Крипак выиграл свою шестую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).
26-летний харьковчанин получил «золото» на дистанции 100 метров на спине, установив мировой паралимпийский рекорд - 57,19 секунды, передает Укринформ.
К этому Крипак стал обладателем золотых наград на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем и 400-метровке вольным стилем, «серебра» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзы» в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
«Золото» Крипака стало 80-й наградой украинцев на Играх-2020 (20 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовых).
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