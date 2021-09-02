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Из-за погодных условий и технических перебоев в Украине задерживаются несколько пассажирских поездов.

Об этом сообщается в Telegram Укрзализныце.

Так, задерживаются поезда:

№274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 час. 10 мин.);

№82 Киев – Ужгород (3 час. 40 мин.);

№136 Белгород – Днестровский-Черновцы (2 час. 10 мин.);

№49 Киев – Трускавец (2 час.);

№791 Кременчуг – Киев (1 час. 40 мин.);

№12 Одесса – Львов (1 час. 10 мин.);

№108 Одесса – Ужгород (1 час.);

№38 Запорожье – Киев (1 час.);

№26 Одесса – Рахов (40 мин.);

№11 Львов – Одесса (40 мин.).

Укрзализныця просит прощения у пассажиров за задержки. «Пожалуйста, следите за обновлением информации», – сказано в сообщении.
ForUm

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