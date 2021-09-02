Из-за погодных условий и технических перебоев в Украине задерживаются несколько пассажирских поездов.
Об этом сообщается в Telegram Укрзализныце.
Так, задерживаются поезда:
№274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 час. 10 мин.);
№82 Киев – Ужгород (3 час. 40 мин.);
№136 Белгород – Днестровский-Черновцы (2 час. 10 мин.);
№49 Киев – Трускавец (2 час.);
№791 Кременчуг – Киев (1 час. 40 мин.);
№12 Одесса – Львов (1 час. 10 мин.);
№108 Одесса – Ужгород (1 час.);
№38 Запорожье – Киев (1 час.);
№26 Одесса – Рахов (40 мин.);
№11 Львов – Одесса (40 мин.).
Укрзализныця просит прощения у пассажиров за задержки. «Пожалуйста, следите за обновлением информации», – сказано в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время