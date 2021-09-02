также в разделеПолитика
«Дружба против РФ»: у Путина отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена
Резников считает Минские соглашения «мертвой историей» 40
В «Слуге народа» допустили увольнение трех министров 15
Зеленский о встрече с Байденом: Не знаю, возникла ли «химия» 18
Кулеба: Встреча Зеленского и Байдена вывела отношения двух стран на новый уровень 9
США предоставят Украине новую партию «Джавелинов» 44
Украина и США выступили с совместным заявлением о стратегическом партнерстве 42
1 сентября. Картина дня 20
Байден: Партнерство между Украиной и США станет еще крепче 121
Зеленский передал Байдену список пленных украинцев 40
В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Байдена 81
Байден сделал заявление перед встречей с Зеленским 49
Журналист: Перед встречей Зеленского-Байдена Киев обостряет ситуацию на Донбассе 25
Белый дом: Для членства в НАТО Украина должна сосредоточиться на реформах 12
Кулеба – Лаврову: Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире 19
В Белом доме назвали все темы встречи Байдена и Зеленского 20
ГФС арестовала недвижимость лидера партии «5.10» на 200 млн грн 39
«Не от большого ума»: Лавров прокомментировал слова Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе 56

Соединенные Штаты Америки гарантируют введение санкций против «Северного потока-2» в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.  

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались угрозы реализации проекта «Северный поток-2».

По словам Зеленского, Украина получила важные гарантии от Джозефа Байдена о том, что в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны Российской Федерации или иных сторон проекта Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против «Северного потока-2».

«Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос», - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
88
Теги