Соединенные Штаты Америки гарантируют введение санкций против «Северного потока-2» в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались угрозы реализации проекта «Северный поток-2».

По словам Зеленского, Украина получила важные гарантии от Джозефа Байдена о том, что в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны Российской Федерации или иных сторон проекта Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против «Северного потока-2».

«Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос», - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».