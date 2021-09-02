Талибы решили все же не звать женщин на должности министров в новом правительстве Афганистана.

Об этом заявил BBC высокопоставленный член «Талибан» Шир Мохаммад Аббас Станекзай, сообщает УНИАН.

По его словам, правительство будет сформировано в ближайшие дни и будет при этом инклюзивным. Станекзай говорит, что женщин-министров в новом Кабмине не будет, хотя они будут играть определенную роль в правительстве.

Кроме того, женщинам все же разрешат работать, они должны будут носить хиджаб и соблюдать афганское законодательство.

Также в правительстве талибов ни на каких должностях не будет членов предыдущих Кабинетов министров, а также экс-президента Хамида Карзая, который сейчас находится в заключении. Но в Кабмин войдут представители всех этнических групп страны.

Он уверяет, что жизням бывших афганских чиновников ничего не угрожает. И даже более того - они без каких-либо проблем в любой момент могут уехать из страны, если того захотят.

Станекзай обещает, что через два дня откроется аэропорт Кабула, и все желающие смогут покинуть страну, получив необходимые документы и визы.