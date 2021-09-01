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Александр Лукашенко планируют 9 сентября «договориться» с президентом РФ Владимиром Путиным о пакете из 28 «дорожных карт/союзных программ» по интеграции, которые будут подписаны в октябре-ноябре 2021 года, передает Укринформ.

«Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го [сентября, на встрече в Москве], то 10-11-го [сентября] правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете… Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет», - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что раньше правительства двух стран выработали больше 30 «дорожных карт» по развитию сотрудничества. Со временем эти дорожные карты превратились в «союзные программы», и их осталось 28.

При этом Лукашенко высказался против полного объединения двух стран. Он утверждает, что «никакой речи о потере суверенитета нет», у России и Беларуси будут выстроены «такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах».

В качестве примера он привел программу более тесного экономического сотрудничества в налоговой и военной сфере. «Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику», - заявляет Лукашенко.

Накануне, во вторник, сообщалось о том, что пакет «дорожных карт интеграции» РФ и Беларуси планируется одобрить на встрече президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 9 сентября. Об этом заявил посол Беларуси в РФ Владимира Семашко.
ForUm

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