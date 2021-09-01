В Киеве, прежде всего в учебных заведениях, возобновится работа мобильных групп контроля за противоэпидемическим режимом. Об этом в эфире программы «Сегодня День» на канале «Украина 24» рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Рубан отметил, что в связи с началом учебного сезона важно уделять внимание пропаганде вакцинации и соблюдения режима.

«Сегодня началась учеба. Школьники и администрация школ полностью подготовлены к вызовам коронавируса. Каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления больных. Сегодня мы находимся в зеленой зоне, и основная задача - максимально провести вакцинацию. Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья», - сказал чиновник.

По словам Рубана, разъяснительные работы не приносят ощутимого результата, поэтому придется возобновлять работу групп контроля.

«Сегодня предложены различные формы обучения. Люди действительно уже забыли, что такое болезнь. Мы в Киеве фиксируем незначительное увеличение заболеваемости. Но в двух регионах Украины зафиксирован возможный переход в желтую зону, которая будет в будущем и в Киеве. Поэтому необходимо повысить ответственность и администраций, и родителей детей. Как показывает практика, разъяснительные работы очень слабо проходят, поэтому со следующей недели по поручению мэра Киева возобновляется работа мобильных групп по контролю за противоэпидемическим режимом. И в первую очередь это будут школы и вузы», - сказал Рубан.