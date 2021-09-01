В Киеве и Киевской области в ближайшие часы ожидается гроза, которая сохранится до конца суток. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза», - говорится в сообщении.

В четверг, 2 сентября, ночью в западных и северных областях, днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м /с (І уровень опасности, желтый).