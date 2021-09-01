Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Киеве в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили известного предпринимателя и общественного деятеля, народного депутата Украины III созыва, в злоупотреблении полномочиями и в уклонении от уплаты налогов, сборов ( обязательных платежей). Об этом сообщаеся на странице ГФС в Facebook.

Установлено, что гражданин Украины в течение 2018-2019 годов, находясь на территории Киева, умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн путем продажи недвижимого имущества другим лицам по заниженной стоимости.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно постановлению районного суда Киеве наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн.

Лидер партии «5.10» Геннадий Балашов обнародовал в Facebook подробности дела, уточнив, что речь идет о продаже им как физическим лицом в 2018 году квартиры в клубном доме New York в Печерском районе столицы.

«В 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешило Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн», – написал он в Facebook.