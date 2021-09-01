СБУ разоблачила в Донецкой области схрон с военными средствами поражения.

По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования «ДНР» «Пятнашка». Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района вблизи линии разграничения.

Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.

В ходе обыска схрона, расположенного на территории заброшенного жилого здания, изъято:

почти 3000 патронов различного калибра;

5 гранат РГД-5;

9 гранат Ф1;

2 гранаты РГН;

пыл УДО к гранате РГН;

8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;

2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;

2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;

3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;

3 снаряда калибра 23 × 152 мм;

2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.

Полученные средства поражения передано на экспертизу.