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СБУ разоблачила в Донецкой области схрон с военными средствами поражения.

По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования «ДНР» «Пятнашка». Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района вблизи линии разграничения.

Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.

В ходе обыска схрона, расположенного на территории заброшенного жилого здания, изъято:

  • почти 3000 патронов различного калибра;
  • 5 гранат РГД-5;
  • 9 гранат Ф1;
  • 2 гранаты РГН;
  • пыл УДО к гранате РГН;
  • 8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;
  • 2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;
  • 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;
  • 3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;
  • 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
  • 2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.

Полученные средства поражения передано на экспертизу.
ForUm

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