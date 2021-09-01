СБУ разоблачила в Донецкой области схрон с военными средствами поражения.
По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования «ДНР» «Пятнашка». Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района вблизи линии разграничения.
Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.
В ходе обыска схрона, расположенного на территории заброшенного жилого здания, изъято:
- почти 3000 патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД-5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- пыл УДО к гранате РГН;
- 8 гранатометным выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометным выстрелы ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;
- 3 хвостовики к выстрелам РПГ-7;
- 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
- 2 детонаторы для артиллерийского боеприпаса.
Полученные средства поражения передано на экспертизу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время