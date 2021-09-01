По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в августе составила + 21,1 ° С, что на 0,7 ° С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,6 ° С, а жарче – 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,4 ° С.

Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.