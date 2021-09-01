также в разделеСтолица
В Киеве – 268 новых случаев коронавируса 10
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий XIX-XX веков 24
Дело о скандальном ДТП с участием нардепа Трухина передали ГБР 62
В Киеве утвердили ограничения на работу учреждений образования 34
Кличко объяснил, зачем Ткаченко и Выговского пригласили в Киевсовет 14
В Киеве – 204 новых случая COVID-19 9
Кличко и Ткаченко вызвали друг друга на доклад о достопримечательностях Киева 21
В Киеве подтвердили 148 новых случаев COVID-19 8
В Киеве из-за футбольного матча планируют закрыть три станции метро 14
Завтра в Киеве состоится забег памяти воинов, движение перекроют 14
АМКУ проверяет дополнительные суммы в платежках «Киевтеплоэнерго» 21
В Киеве зафиксировали больше заболевших COVID-19, чем выздоровевших 11
Киев не будет закрывать детсады и начальную школу в случае новой волны COVID-19 13
21-летний руководитель турфирмы украл из банковских карт 630 тысяч гривен 27
В Киеве в офис омбудсмена бросили «коктейль Молотова» 36
В Киеве растет число новых больных COVID, четыре человека умерли 69
У Кличко заявляют, что 40% воды в Киеве очищается по современным технологиям 13
В Киеве двое полицейских похитили человека и вымогали деньги 26

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в августе составила + 21,1 ° С, что на 0,7 ° С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,6 ° С, а жарче – 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,4 ° С.

Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги