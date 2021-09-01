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Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему растраты бюджетных средств должностными лицами АО «Украинская железная дорога» и служебного подлога, сообщила пресс-служба МВД.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» АО «Украинская железная дорога» по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен бюджетных средств.

Благодаря своевременным действиям на деньги наложен арест.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» и директору частной коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 
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