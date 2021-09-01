На страницу Национального паралимпийского комитета Украины в твиттере, фейсбуке и инстаграм на телеканал Equalympic, также на страницу Министерства молодежи и спорта Украины, на украинских параатлетов совершена массовая атака со стороны граждан Малайзии с очень большим количеством оскорблений в сторону Украины, украинских граждан и Национальной паралимпийской сборной.

Как сообщила пресс-служба комитета, это связано со справедливым протестом, который подала Украина на всех легкоатлетов-толкателей ядра (F20), не попавших вовремя в первый колрум 31 августа на соревнованиях по легкой атлетике.

Согласно пункту 5.5 правил по легкой атлетике, если спортсмен опаздывает в первый колрум в установленное время, его не должны допустить к соревнованиям. Либо спортсмен допускается к старту под протестом, но после проведения расследования технический делегат принимает решение о дисквалификации спортсмена с его результатом или это результат фиксируется как официальный.

Украина вместе с Грецией подала протест сразу на 3-х спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя в первый колрум, еще перед соревнованиями - до начала толкания ядра. Все спортсмены, на которых был подан протест, были предупреждены, что все спортсмены будут выступать под протестом. А решение по протесту будет принято позже. После окончания вида программы технический делегат обнародовал официальные результаты соревнований, где результаты опротестованных спортсменов были аннулированы.

«Украина все сделала по правилам по легкой атлетике», - подчеркнули в комитете.

«Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали. Обращаемся к IPC с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020», - резюмировали в комитете.

Украинские легкоатлеты Максим Коваль и Александр Яровой на соревнованиях по толканию ядра в классе F20 показали второй и третий результат соответственно, однако после было принято решение о дисквалификации победителя соревнований, представителя Малайзии Мухаммада Зияд Золкефли. Таким образом, Коваль и Яровой получили золотую и серебряную медали соответственно.