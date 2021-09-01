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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 268 больных коронавирусом. Два человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«268 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 492», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 47 больных коронавирусов, а также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек. В общем коронавирус преодолели 216 150 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 52, в Деснянском - 42, и в Соломенском районе - 40 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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