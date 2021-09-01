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За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, говорится в сводке ООС.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра 1 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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