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По состоянию на 31 августа еще около 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана. Также о помощи с эвакуацией своих граждан Украины попросили четыре страны, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в составе украинской делегации в США, передает hromadske.

Он отметил, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется.

«Потому что кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы», - убеждает министр.

На вопрос, может ли помощь Украины в эвакуации граждан других стран быть использована как геополитическое преимущество и плюс в отношениях с другими государствами, Кулеба ответил: «Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят».

Он отметил, что в Афганистане остаются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда – это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

Напомним, в МИД Украины заявили, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Украина сейчас уже организовала шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.
ForUm

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