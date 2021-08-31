Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на Херсонщине активного участника незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-центр СБУ.

Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 по идейным убеждениям вступил в так называемую «Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма». Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

В феврале-марте 2014 злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

Содействие злоумышленника оккупационной «администрации» на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью «За возвращение Крыма» Министерства обороны РФ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

ейчас пророссийскому активисту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.