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Суд взял под стражу жительницу Черкасс, которая подозревается в оставлении в опасности 7-летнего мальчика, сообщила пресс-служба облпокуратуры.

Во вторник, 31.08.2021, следственный судья Сосновского районного суда Черкасс удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокурором, об избрании 51-летней жительнице города меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, женщине сообщено о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По версии следствия, подозреваемая, которая временно присматривала за ребенком, наблюдая за плохим состоянием здоровья мальчика, не обратилась за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения и пыталась самостоятельно предоставлять ему медицинскую помощь, оставив в опасном для жизни состоянии травмированного ребенка.

С целью обеспечения выполнения подозреваемой процессуальных обязанностей, а также предотвращения возможных попыток скрыться от следствия и суда сторона обвинения инициировала взятие ее под стражу.

Досудебное расследование продолжается, в настоящее время следственным путем принимаются меры, направленные на полное, всестороннее выяснение обстоятельств происшествия.

Как пишет Обозреватель, заседание суда было закрытым по просьбе подозреваемой. Она заявила, что открытое заседание может привести к разглашению личных данных в отношении ее несовершеннолетнего внука, что может ему навредить. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, травмированного 7-летнего мальчика госпитализировали 24 августа.
ForUm

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