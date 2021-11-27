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В Черкассах создали сестричество милосердия Украинской Православной Церкви для миссионерской и благотворительной работы.

Фото: Черкасская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, в храме иконы Божией Матери «Всецарица» при городской больнице № 1 состоялось учредительное собрание сестёр милосердия Черкасской епархии.

Перед собравшимися выступил духовник одесского сестричества протоиерей Иоанн Гориа, который поделился своим опытом и выразил надежду, что организуемое в Черкассах сестричество достойно продолжит Марфо-Мариинские традиции заботы о нуждающихся и миссионерской работы.

Как сообщалось ранее, сестричество «Марфо-Мариинская обитель милосердия» было создано в Одессе в 2014 году. Его духовник - протоиерей Иоанн Гориа. В 2018-м было открыто представительство сестричества в Киеве. Сёстры проводят миссионерскую деятельность, раздавая крестики и иконки на улицах городов, а также посещают пациентов больниц и помогают им подготовиться к принятию Таинств Церкви. В период карантина в 2020 году сёстры раздавали прохожим маски и антисептики.

За годы своего служения сёстры милосердия раздали сотни тысяч крестиков, иконок и Евангелий. Они проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают им духовную поддержку.

В ноябре 2021 года сестричество начало действовать в Харькове. 16 ноября сёстры Марфо-Мариинской обители организовали на территории Свято-Успенского собора благотворительный обед для нуждающихся людей.
ForUm

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