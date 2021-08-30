Черкасской окружной прокуратурой обеспечивается процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, начатом 25 августа по факту травмирования 7-летнего жителя Черкасс, которого 24.08.2021 госпитализировали в больницу, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время следственным путем выясняются обстоятельства, при которых малолетний получил телесные повреждения, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В то же время, следствием установлены данные, свидетельствующие об оставлении в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика, который нуждался и по объективным причинам был лишен возможности принять меры к самосохранению. По данному факту 27.08.2021 начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Кроме того, органами прокуратуры перед службой по делам детей инициирован вопрос по выяснению состояния содержания и условий проживания малолетнего, проверки полноты выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию ребенка.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное, всестороннее установление обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ход следствия взят на контроль руководством органов прокуратуры Черкасской области.