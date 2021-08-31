также в разделеОбщество
«Пора колоться»: Мэр Ивано-Франковска пригрозил невакцинированным сотрудникам горсовета увольнением 11
Муженко требует от Венедиктовой опровергнуть слова о том, что он не приходит на допрос 11
На Волыни отремонтировали дороги к Шацким озерам 12
Украина с сентября запрещает въезд автомобилям из непризнанного Приднестровья 12
На официальном сайте Украины появился китайский язык 15
Осужденного в Крыму украинца принудительно вакцинировали от COVID-19 8
Украина планирует продолжать эвакуацию из Афганистана после 31 августа 14
Суд арестовал лидера черкасского отделения «Национального кропус» и ветерана «Азова» 48
Минздрав обещает: принудительной вакцинации учителей не будет 49
30 августа. Картина дня 17
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны 215
Зеленский предоставит Байдену списки плененных и пропавших без вести на Донбассе и в Крыму 13
Дело против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд 42
Будут судить боевика «ДНР», который издевался над пленными военными 75
Чиновники ТПП «промышляли» незаконной легализацией иностранцев 12
СМИ узнали, кем работает в Минюсте пожизненно осужденная сотрудница 75
В Украине полностью вакцинировались от COVID-19 только 29% сотрудников школ 13
СБУ разоблачила чиновников, которые присваивали пенсии жителей ОРДЛО 37

Ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты (курсанты невоенных) учреждений профессиональной передвысшего и высшего образования имеют возможность приобрести билеты на поезда Укрзализныци со скидкой 50%. Эта льгота предоставляется уже много лет и позволяет учащейся молодежи, путешествовать чаще и посещать разные уголки Украины, напомнили в пресс-службе компании.

Льготные билеты для этих категорий пассажиров доступны в течение всего учебного года. Путешествовать со скидкой они могут в плацкартных вагонах, вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов и всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении. Половину стоимости билета эти льготные категории пассажиров платят и в пригородном сообщении.

Купить льготные билеты студенты и учащиеся профессионального (профессионально-технического) образования могут в железнодорожных кассах и на сайте Укрзализныци. Онлайн-услуга доступна с ноября 2014 года, с тех пор как в Единую государственную электронную базу Министерства образования и науки Украины внесли данные студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений. Для оформления льготного проезда нужно предъявить студенческий билет или билет учащегося дневной (очной) формы обучения.

Отметим, дети в возрасте от 6 до 14 лет платят 75% стоимости проезда взрослого пассажира во время проезда в пассажирских вагонах Укрзализныци всех категорий во внутреннем и пригородном сообщениях.

Укрзализныця также напоминает пассажирам о возможности заказать групповые поездки, например, для организованного посещения экскурсий во время школьных каникул.

Кто еще, кроме студентов и учащихся, имеет право на льготный проезд на железнодорожном транспорте, можно узнать на сайте Укрзализныци.

Компенсацию расходов Укрзализныци на льготные перевозки студентов в соответствии с законодательством должно осуществлять Министерство образования и науки Украины. В то же время компания ежегодно недополучает от министерства значительные суммы за эти услуги, поэтому фактически предоставляет их за свой счет. Так, в 2020 году Укрзализныця перевезла студентов на 114 млн грн, из которых компенсировано лишь 15,8%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
16
Теги