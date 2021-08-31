Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук проходит реабилитацию после операции на сердце, поэтому пока не сможет участвовать в заседаниях ТКГ.
Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович телеканалу «Украина 24».
На вопрос, как чувствует себя Кравчук, Арестович ответил: «Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно».
По его словам, временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ будет вице-премьер Алексей Резников.
«Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю», - сказал Арестович.
Напомним, в конце июня первый президент Украины Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений.
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