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Первый президент Украины Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе почти месяц находится в реанимации после операции на сердце, сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

В комментарии hromadske она заявила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

«Очень медленная динамика улучшения», - сказала пресс-секретарь.

Других подробностей она не привела.

О проблемах со здоровьем у Кравчука и о том, что он перенес операцию на сердце, стало известно в конце июня. Он тогда не участвовал в торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-й годовщины Конституции, объяснив отсутствие «по состоянию здоровья».

Это подтвердил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, но от дальнейших комментариев он воздержался.

В июле прошлого года Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы.
ForUm

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