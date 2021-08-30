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Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский предоставит своему американскому коллеге Джо Байдену списки украинцев, плененных и пропавших без вести на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на телеканале «Украина 24», передает УНИАН.

«Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку», - сказала она

Омбудсмен уверена, что Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах, в том числе их возврат и обмен.

Напомним, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

 
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