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Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, не стал фотографироваться с российскими призерами Игр в этой дисциплине, сообщает УНИАН.

Цветов оказался на одном пьедестале с двумя представителями Паралимпийского комитета России: Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

 
ForUm

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