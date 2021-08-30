Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который на Паралимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, не стал фотографироваться с российскими призерами Игр в этой дисциплине, сообщает УНИАН.

Цветов оказался на одном пьедестале с двумя представителями Паралимпийского комитета России: Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

Российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на пьедестале, но украинский спортсмен не согласился и остался стоять в стороне. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.